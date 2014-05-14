Rolls-Royce построил кабриолет в честь рекорда скорости на воде

«Фантом» в исполнении Waterspeed выкрашен под цвет лодки Кэмпбелла. Эксклюзивный синий цвет автомобиля назван Maggiore Blue – в честь озера Лаго-Маджоре, где был установлен рекорд скорости.

При этом двигатель впервые в истории британского производителя окрашен в тот же цвет, что и кузов. Сами кузовные панели отшлифованы вручную и покрыты девятью слоями краски.

Вместо традиционного для кабриолета тика, использующегося для отделки отсека со складывающейся крышей, для спецверсии подготовили элементы из полированной стали. На изготовление каждой такой детали тратится 70 часов, после чего необходимо еще 10 часов для окончательной ручной обработки поверхности.

Из стали также выполнены художественные вставки на дверях, которые сделаны по мотивам рекордных заездов Кэмпбелла. На внутреннюю сторону крышки перчаточного ящика нанесены результаты скоростных рекордов Кэмпбелла на воде.

В отделке салона используется синяя и черная кожа. Каждый элемент также выполнен вручную. Например, в среднем восемь часов у мастеров уходит на перетяжку кожей центрального подлокотника.

Тахометр по примеру лодки Кэмпбелла с помощью голубой и желтой зон показывает запас мощности. Стрелка, когда водитель нажимает на педаль газа, движется влево, а не вправо: синий цвет означает работу мотора на максимальных оборотах. Кэмпбелл называл это «going into the blue» – «устремляться в синеву».

Техническая начинка кабриолета не подверглась изменениям. Модель по-прежнему комплектуется двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и мощности 460 лошадиных сил.

Премьера «Фантома» в версии Waterspeed пройдет 13 мая в лондонском ресторане, который когда-то был гаражом компании Bluebird, связанной с Кэмпбеллом. В конце месяца машина отправится в Италию на Конкурс элегантности Вилла дЭсте.