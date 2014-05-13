Россия отключит Украине газ 3 июня

Я вот что считаю: пора прекращать нянчиться, известите их и с завтрашнего дня вводите предварительную оплату. Я думаю, что все возможные способы урегулировать эту ситуацию иным способом были Газпромом предприняты, но нас не слышат. А раз это так, то нужно начинать уже действовать, дальше терпеть просто невозможно заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Газпрома Миллером.