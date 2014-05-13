Россия отключит Украине газ 3 июня
Россия с июня переводит Украину на предоплату за поставки газа и прекратит поставки газа, если не получит оплату.
Я вот что считаю: пора прекращать нянчиться, известите их и с завтрашнего дня вводите предварительную оплату. Я думаю, что все возможные способы урегулировать эту ситуацию иным способом были Газпромом предприняты, но нас не слышат. А раз это так, то нужно начинать уже действовать, дальше терпеть просто невозможно заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Газпрома Миллером.
Миллер, в свою очередь, пообещал, что если Украина не оплатит выставленные счета до 3 июня, Газпром прекратит поставки газа на Украину.
В настоящее время долг Украины за поставленный газ составляет уже 3,5 миллиарда долларов. Цена газа для Украины выросла в полтора раза после того, как были отменены скидки на газ, которые были предоставлены по итогам встречи в президентом Виктором Януковичем в декабре 2013 года.
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