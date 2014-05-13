Сергей Носов поручил организовать прочистку ливневой канализации в городе

На совещании главы районных администраций доложили о наиболее проблемных участках ливневой канализации на территории ГГМ, Техпоселка, Рудника, Старой Гальянки, Выи и Вагонки. Основной причиной плачевного состояния «ливневки» они назвали отсутствие у сетей «хозяев». Наиболее остро вопрос стоит с содержанием бесхозной канализации внутри кварталов.

Глава города поручил руководителям районов совместно с управлением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города составить реестр бесхозных сетей и определить перечень мероприятий с указанием дат по приему их в муниципальную собственность.

Тагилдорстрой и УБТ-Сервис, занятые на содержании дорог, должны немедленно приступить к прочистке засорившихся стоков. В кратчайшие сроки руководству управления городским хозяйством предстоит определить источники финансирования дополнительных работ по обслуживанию ливневой канализации.