Спецтехника и оборудование

А одним из наиболее популярных видов такого оборудования является такелажное.

Существует несколько разновидностей такелажного оборудования. Наиболее простой вид – это такелажный лом, благодаря которому можно перемещать достаточно тяжелые грузы на малые расстояния. Однако для работы с ними иногда нужно применить достаточно много физической силы, поэтому на помощь потребителю приходят домкраты. При их помощи можно приподнять фактически любой груз при минимальных затратах физической силы. Даже если покупка такого оборудования для вас нерентабельна, на помощь приходит аренда спецтехники. Сейчас можно взять в аренду любую технику.

Также достаточно высокой популярностью пользуются стационарные, подвижные и подвесные тали. Они характеризуются простотой в использовании и компактными размерами.

В складских помещениях для перемещения грузов, подлежащих разгрузке или погрузке, часто применяются гидравлические тележки. Это компактное оборудование, при помощи которого можно перемещать любые товары на короткие и средние дистанции практические независимо от их веса.

Однако гидравлические тележки имеют ограничение по габаритам перемещаемых предметов, поэтому вместо них нередко применяются управляемые платформы, которые позволяют перевозить более габаритные грузы. Однако применены они могут быть только в том случае, если поверхность, по которой они будут перемещаться, является достаточно ровно. При их помощи даже, например, тяжелый каменный уголь может быть установлен в точно определенное место на складе.