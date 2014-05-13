Свердловские власти разделили крупный транш. Нижнему Тагилу досталось 120 млн рублей

В настоящее время власти обсуждают корректировку регионального бюджета. Сегодня, 13 мая, предложения будут рассмотрены в областном правительстве. На данный момент известно, что возрастают доходы областной казны, сообщает издание ura.ru.

Больше всех повезло Екатеринбургу, внушительная часть средств уйдет именно ему. Около 700 млн рублей будет потрачено на ремонт дорог. Причем условие получения этих денег – софинансирование местного бюджета в размере 36 миллионов рублей. Кроме того, крупные поступления связаны с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в 2018 году.

Нижний Тагил получит около 120 миллионов рублей, которые пойдут на реконструкцию Нижнетагильского драматического театра, на реализацию программы «Тагильский трамвай» и развитие «Александровского» микрорайона.

Небольшой «знаки внимания» получит Первоуральск (35 млн рублей), а 150 млн оставшиеся территории будут делить между собой. Однако моногорода на решение Министерства финансов не обижены, в рамках программы поддержки моногородов ожидается еще один транш, сообщает издание ura.ru.