Земля из-за таяния ледников Антарктиды может опуститься на 400 км

К подобному выводу они пришли после проведения исследования, данные для которого собирались с 1995 года. Как поясняют специалисты, когда многокилометровый слой льда истончился, земная поверхность стала распрямляться подобно пружинному матрасу, с которого убрали тяжелый груз.

Причин, по мнению геологов, несколько. Во-первых, как следствие глобального потепления, а во-вторых, особенность земной коры: вязкость верхних слоев мантии здесь оказалась в 10 раз ниже, чем считалось ранее. Поэтому из-за повышенной текучести мантии кора поднялась сама по себе, как только исчезли давившие на нее ледники, сообщает bfm.ru.

Эксперты напоминают, что в конце XX столетия в районе антарктических ледников Земля опустилась на 400 км – шельфовые ледники рухнули. Аналогичное событие возможно в ближайшем будущем. В дальнейшем ученые надеются построить 3D-модель геологии региона, учтя не только вертикальные, но и горизонтальные движения земной поверхности.