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Земля из-за таяния ледников Антарктиды может опуститься на 400 км
Сюжеты:
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Земля из-за таяния ледников Антарктиды может опуститься на 400 км

13 мая 2014, 12:00ОбществоПавел Сидоренко
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