МОТИВ предложил абонентам рассрочку на смартфоны с 4G
13 мая 2016, 10:40Обществоoffice@tagilcity.ru
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Во всех офисах оператора теперь можно приобрести смартфоны LG и BQ в рассрочку на 4 месяца, без переплат и справок.
Все, что понадобится для оформления рассрочки, — паспорт и 15 минут вашего времени. Оформление рассрочки возможно и без первоначального взноса – клиент сам определяет размер и периодичность платежей. Ознакомиться с моделями смартфонов, участвующими в акции, можно по ссылке.
Все подробности и условия предоставления рассрочки вы можете узнать у специалистов офисов и в контакт-центре по телефону 8 800 240 0000.
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