МОТИВ предложил абонентам рассрочку на смартфоны с 4G

Все, что понадобится для оформления рассрочки, — паспорт и 15 минут вашего времени. Оформление рассрочки возможно и без первоначального взноса – клиент сам определяет размер и периодичность платежей. Ознакомиться с моделями смартфонов, участвующими в акции, можно по ссылке.