Подавлять массовые беспорядки тренировались сегодня в колонии Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
13 мая 2016, 15:20ОбществоДенис Таратонов
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Упражнения по пресечению в исправительных колониях массовых беспорядков отработали сегодня в Нижнем Тагиле. Параллельно отрабатывалось взаимодействие полицейских учреждений, отделов и служб Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тренировка прошла в исправительной колонии №12, расположенной недалеко от станции Сан-Донато. На неё по тревоге был вызван весь личный состав составного отряда Нижнетагильской оперативной зоны. Бойцы отработали работу со щитами, методы захода в здание и работу с условно взбунтовавшимися осужденными.
Фото и видео пресс-службы ГУФСИН
В случае возникновения реальной опасности отработанные навыки действий помогут сотрудникам полиции преодолеть кризис.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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