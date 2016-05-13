Подавлять массовые беспорядки тренировались сегодня в колонии Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Тренировка прошла в исправительной колонии №12, расположенной недалеко от станции Сан-Донато. На неё по тревоге был вызван весь личный состав составного отряда Нижнетагильской оперативной зоны. Бойцы отработали работу со щитами, методы захода в здание и работу с условно взбунтовавшимися осужденными.