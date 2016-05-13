Полиция Нижнего Тагила разыскивает бывшую сотрудницу банка, обманом завладевшую более чем полумиллионом рублей (ФОТО)
С апреля 2009 по июль 2010 годов сотрудница одного из банков Нижнего Тагила, пользуясь своим служебным положением, похищала деньги, которые городской предприниматель выплачивал по кредитному договору.
За время своей работы сотрудница похитила 600 000 рублей. Когда о преступлении стало известно органам внутренних дел, полицейские провели беседу с работницей банка.
После этого Оксана Владимировна Минко (18.03.1980 г.р.) скрылась. Сейчас женщина подозревается в совершении серии мошеннических действий. Уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) находятся в производстве в следственном комитете. В полиции полагают, что бывшая банковская работница может скрываться в Казахстане.
УВД Нижнего Тагила просит сообщать любую информацию о подозреваемой, которая может помочь её поимке, по телефону «02» или в дежурную часть.
Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
© Эрик Х., TagilCity.ru