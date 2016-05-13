Полиция Нижнего Тагила разыскивает бывшую сотрудницу банка, обманом завладевшую более чем полумиллионом рублей (ФОТО)

За время своей работы сотрудница похитила 600 000 рублей. Когда о преступлении стало известно органам внутренних дел, полицейские провели беседу с работницей банка.

После этого Оксана Владимировна Минко (18.03.1980 г.р.) скрылась. Сейчас женщина подозревается в совершении серии мошеннических действий. Уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) находятся в производстве в следственном комитете. В полиции полагают, что бывшая банковская работница может скрываться в Казахстане.

УВД Нижнего Тагила просит сообщать любую информацию о подозреваемой, которая может помочь её поимке, по телефону «02» или в дежурную часть.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»