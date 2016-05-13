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Полиция Нижнего Тагила разыскивает бывшую сотрудницу банка, обманом завладевшую более чем полумиллионом рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает бывшую сотрудницу банка, обманом завладевшую более чем полумиллионом рублей (ФОТО)

13 мая 2016, 13:50ОбществоПавел Щербина
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