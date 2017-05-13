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Екатеринбуржец создал «финансовую пирамиду» и обманул граждан на 109 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец создал «финансовую пирамиду» и обманул граждан на 109 миллионов рублей

13 мая 2017, 09:00Общество
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