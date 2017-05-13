Екатеринбуржец создал «финансовую пирамиду» и обманул граждан на 109 миллионов рублей

Установлено, что мужчина обманул 760 граждан на сумму более 109 млн. руб. Обвиняемый создал фирму, через которую получал от граждан деньги и обещал их обогатить. Работал он по принципу «финансовой пирамиды», и при этом заранее знал, что не сможет исполнить обязательства в полном объеме.

С вкладчиками екатеринбуржец заключал договор, но денежные средства вернулись далеко не ко всем и не в полном объеме. Помимо офиса в столице Урала, мужчина открыл филиал в нескольких городах области, в том числе в Нижнем Тагиле.

Завладев довольно крупной суммой денег, обвиняемый скрылся, но был задержан в Санкт-Петербурге, сообщает Rupolit.