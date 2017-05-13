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Обманутый застройщиком пенсионер из Камышлова голодает в центральном городском сквере
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обманутый застройщиком пенсионер из Камышлова голодает в центральном городском сквере

13 мая 2017, 09:30Общество
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