Обманутый застройщиком пенсионер из Камышлова голодает в центральном городском сквере

Как сообщает «УралИнформБюро», мужчина является не единственным пострадавшим от застройщика. В 2015 году 50 человек остались без квартир, на которые у них оформлена ипотека. При этом банк взыскивает с них ежемесячные платежи и проценты по просрочкам.