Обманутый застройщиком пенсионер из Камышлова голодает в центральном городском сквере
13 мая 2017, 09:30Общество
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В Камышлове пенсионер объявил голодовку. Мужчина находится в центральном сквере и говорит, что он является обманутым дольщиком.
Как сообщает «УралИнформБюро», мужчина является не единственным пострадавшим от застройщика. В 2015 году 50 человек остались без квартир, на которые у них оформлена ипотека. При этом банк взыскивает с них ежемесячные платежи и проценты по просрочкам.
26 дольщиков в 2017 году добились через суд справедливости. Однако пенсионера среди них нет, в тот момент он не осознавал всю серьезность ситуации. Чтобы приобрести квартиру пожилой мужчина продал дом и внес вырученные деньги в качестве первого взноса за ипотеку.
Пенсионер своим пикетом пытается добиться справедливости и возврата денег от банка.
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