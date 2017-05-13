Супруги из Серова торговали наркотиками, чтобы прокормить ребенка
13 мая 2017, 12:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следователями Серова в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении гражданских супругов, имеющих общего трехлетнего ребенка. Мужчина и женщина торговали наркотиками.
Полицией был задержан молодой человек, у которого обнаружили наркотики. Он решил сообщить полицейским, у кого именно их приобрел. Диллерами оказалась семейная пара.
В ходе оперативных мероприятий задержали главу семьи, а потом и его супругу. Под давлением улик оба сознались, что готовили наркотики дома, продавали через интернет и употребляли сами.
Мужчина нигде не работал, женщина трудилась на градообразующем комбинате, ранее не судимы. На вопрос следствия о причинах, которые побудили их заняться противозаконной деятельностью – супруги пояснили, что они пытались прокормить ребенка.
Глава семьи заключен под стражу, женщина ухаживает за ребенком, для нее выбрана мера пресечения – домашний арест, пишет Rupolit.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей