Супруги из Серова торговали наркотиками, чтобы прокормить ребенка

Полицией был задержан молодой человек, у которого обнаружили наркотики. Он решил сообщить полицейским, у кого именно их приобрел. Диллерами оказалась семейная пара.

В ходе оперативных мероприятий задержали главу семьи, а потом и его супругу. Под давлением улик оба сознались, что готовили наркотики дома, продавали через интернет и употребляли сами.

Мужчина нигде не работал, женщина трудилась на градообразующем комбинате, ранее не судимы. На вопрос следствия о причинах, которые побудили их заняться противозаконной деятельностью – супруги пояснили, что они пытались прокормить ребенка.

Глава семьи заключен под стражу, женщина ухаживает за ребенком, для нее выбрана мера пресечения – домашний арест, пишет Rupolit.