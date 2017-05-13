Торжественное награждение победителей регионального этапа олимпиады среди школьников состоялось в Нижнем Тагиле

В этом году в данном этапе олимпиады приняли участие 107 юных интеллектуалов. Всего в школьном этапе определено 1900 победителей и призеров.

Отличные результаты на олимпиаде школьников указывают на то, что вы обладаете тремя главным качествами, которые вам помогут в дальнейшей жизни – талант, труд и характер, которые у вас есть, показывают всей России, что Нижний Тагил – это интеллект, знания, сила характера. Большое спасибо вам, вашим родителям и педагогам за продвижение этого истинного бренда нашего города обратился к ребятам Сергей Носов.