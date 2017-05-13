Торжественное награждение победителей регионального этапа олимпиады среди школьников состоялось в Нижнем Тагиле
13 мая 2017, 09:15Общество
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 12 мая в ГДДЮТ встретился с призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады среди школьников. Глава города лично наградил ребят.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году в данном этапе олимпиады приняли участие 107 юных интеллектуалов. Всего в школьном этапе определено 1900 победителей и призеров.
Победителями школьного этапа в Нижнем Тагиле оказались учащиеся школ № 18, 32, 51, 39, 86, 36, 1 и 9. На всероссийском этапе город представляли 11 учащихся.
Отличные результаты на олимпиаде школьников указывают на то, что вы обладаете тремя главным качествами, которые вам помогут в дальнейшей жизни – талант, труд и характер, которые у вас есть, показывают всей России, что Нижний Тагил – это интеллект, знания, сила характера. Большое спасибо вам, вашим родителям и педагогам за продвижение этого истинного бренда нашего города обратился к ребятам Сергей Носов.
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