Вирус-вымогатель парализовал работу ГИБДД Свердловской области
13 мая 2017, 12:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ГИБДД Свердловской области информирует граждан о том, что сегодня невозможна процедура регистрации ТС из-за технического сбоя.
Как сообщает Rupolit, в ГИБДД области не работают компьютеры. Они оказались заражены вирусом-вымогателем WannaCrypt. Аналогичная проблема случилась с компьютерами сети одного из сотовых операторов.
Стоит заметить, что вирус работает вслепую, он выбирает любого незащищенного пользователя. В ГИБДД сказали, что обязательно проинформируют граждан, когда работа системы будет восстановлена.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей