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Новости Нижнего Тагила

Экс-мэр Каменска-Уральского задержан по подозрению в получении взятки

13 мая 2018, 14:05Добавить новость
Каменск-Уральский,взятка,Астахов,Михаил Астахов,задержание,мэр
Экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов задержан 12 мая по подозрению в получении взятки.

Вчера 66-летнему Михаилу Астахову, который ранее возглавлял Каменск-Уральский, было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следователей, в 2014 году чиновник получил денежные средства от гендиректора частной строительной компании за содействие по принятию работ по строительству двух муниципальных объектов. С 2016 года он возглавляет Южный управленческий округ.

 

На данный момент Астахов находится под домашним арестом. Бывшему мэру грозит до 15 лет тюрьмы, пишет Е1.

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