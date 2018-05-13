Экс-мэр Каменска-Уральского задержан по подозрению в получении взятки

Экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов задержан 12 мая по подозрению в получении взятки.

Вчера 66-летнему Михаилу Астахову, который ранее возглавлял Каменск-Уральский, было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.



По версии следователей, в 2014 году чиновник получил денежные средства от гендиректора частной строительной компании за содействие по принятию работ по строительству двух муниципальных объектов. С 2016 года он возглавляет Южный управленческий округ.

На данный момент Астахов находится под домашним арестом. Бывшему мэру грозит до 15 лет тюрьмы, пишет Е1.