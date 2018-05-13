Экс-мэр Каменска-Уральского задержан по подозрению в получении взятки
13 мая, 14:05Общество
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Экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов задержан 12 мая по подозрению в получении взятки.
Вчера 66-летнему Михаилу Астахову, который ранее возглавлял Каменск-Уральский, было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следователей, в 2014 году чиновник получил денежные средства от гендиректора частной строительной компании за содействие по принятию работ по строительству двух муниципальных объектов. С 2016 года он возглавляет Южный управленческий округ.
На данный момент Астахов находится под домашним арестом. Бывшему мэру грозит до 15 лет тюрьмы, пишет Е1.
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