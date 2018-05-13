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Новости Нижнего Тагила

Кафе и кинотеатр закрыты в Сухом Логу из-за нарушений пожарной безопасности

13 мая 2018, 14:45Добавить новость
пожар,сухой лог,пожарная безопасность,кафе,кинотеатр,ДК Кристалл,детская зона,эвакуация
В Сухом Логу закрыли кинотеатр и кафе, находящиеся в ДК «Кристалл», из-за нарушений пожарной безопасности.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в помещении, где расположен кинозал нет второго выхода для эвакуации.

В кафе с детскими зонами неисправна пожарная сигнализация, сделана незаконная перепланировка, из-за которой ограничен доступ к огнетушителям и пожарным кранам. Помимо этого, детская зона отгорожена подъемно-опускными дверьми, которые в случае пожара могут закрыть детей в помещении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, проверки противопожарной безопасности в ТРЦ проходят вследствие пожара в «Зимней вишне» в Кемерово.

Проверка пожарной безопасности на объектах Нижнего Тагила будет происходить регулярно.

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