+6
Свердловская область
Нижний Тагил
+6
вечер: +12
ночь: +7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.74 - 0.78
EUR 73.51 - 0.67
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин получил медаль за строительство БАМа спустя 28 лет

13 мая 2018, 11:00Добавить новость
Россия,Свердловская область,медали,сержант,ЦВО,медаль,военные,военкомат
Свердловчанин Вячеслав Мидюков спустя 28 лет получил медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Соответствующее распоряжение подписали в Центральном военном округе.

Вручение состоялось накануне в торжественной обстановке: медаль сержанту запаса Вячеславу Мидюкову вручил главный военный комиссар региона Игорь Лямин.

Согласно информации пресс-службы ЦВО, сержант Мидюков исполнял свой служебный долг, трудясь водителем в нелёгких условиях.

 

Сержант Вячеслав Мидюков честно исполнял свой служебный долг, трудился водителем, на деле постигая коварство таежных проселков, вечной мерзлоты и болотистых низин.

 

Службу на БАМе Вячеслав Мидюков завершил в конце 80-х годов и вернулся домой на Урал. Он не знал, что указом Президиума Верховного Совета СССР его удостоили высокой награды. Однако документы затерялись, и награда только спустя 28 лет нашла своего героя, передаёт издание «Областная газета».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильский ракетный полк отпраздновал 55-летний юбилей (ВИДЕО)
17 апреля, 09:30
2 8
Сотрудники тагильского военкомата награждены в честь 100-летия ведомства (ФОТО)
12 апреля, 08:30
4 5
289 тагильчан отправятся на военную службу в весенний призыв (ВИДЕО)
4 апреля, 09:00
5 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 50
Подписаться на новости