Свердловчанин получил медаль за строительство БАМа спустя 28 лет

Вручение состоялось накануне в торжественной обстановке: медаль сержанту запаса Вячеславу Мидюкову вручил главный военный комиссар региона Игорь Лямин.





Согласно информации пресс-службы ЦВО, сержант Мидюков исполнял свой служебный долг, трудясь водителем в нелёгких условиях.

Сержант Вячеслав Мидюков честно исполнял свой служебный долг, трудился водителем, на деле постигая коварство таежных проселков, вечной мерзлоты и болотистых низин.

Службу на БАМе Вячеслав Мидюков завершил в конце 80-х годов и вернулся домой на Урал. Он не знал, что указом Президиума Верховного Совета СССР его удостоили высокой награды. Однако документы затерялись, и награда только спустя 28 лет нашла своего героя, передаёт издание «Областная газета».