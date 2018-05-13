Свердловчанин получил медаль за строительство БАМа спустя 28 лет
13 мая, 11:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловчанин Вячеслав Мидюков спустя 28 лет получил медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Соответствующее распоряжение подписали в Центральном военном округе.
Вручение состоялось накануне в торжественной обстановке: медаль сержанту запаса Вячеславу Мидюкову вручил главный военный комиссар региона Игорь Лямин.
Согласно информации пресс-службы ЦВО, сержант Мидюков исполнял свой служебный долг, трудясь водителем в нелёгких условиях.
Сержант Вячеслав Мидюков честно исполнял свой служебный долг, трудился водителем, на деле постигая коварство таежных проселков, вечной мерзлоты и болотистых низин.
Службу на БАМе Вячеслав Мидюков завершил в конце 80-х годов и вернулся домой на Урал. Он не знал, что указом Президиума Верховного Совета СССР его удостоили высокой награды. Однако документы затерялись, и награда только спустя 28 лет нашла своего героя, передаёт издание «Областная газета».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей