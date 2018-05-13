Свердловчанин получил медаль за строительство БАМа спустя 28 лет

Службу на БАМе Вячеслав Мидюков завершил в конце 80-х годов и вернулся домой на Урал. Он не знал, что указом Президиума Верховного Совета СССР его удостоили высокой награды. Однако документы затерялись, и награда только спустя 28 лет нашла своего героя, передаёт издание «Областная газета».