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Свердловчанин получил медаль за строительство БАМа спустя 28 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанин получил медаль за строительство БАМа спустя 28 лет

13 мая, 11:00Общество
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