Единственный свидетель убийства хоккеиста Чумарина дал показания в суде

В ночь перед убийством Мхитарян с другом находились в гараже в Сухоложском посёлке, куда пришёл Самат Хазипов — подозреваемый в убийстве тагильчанина. Во время посиделок Хазипов пил пиво и отлучался на улицу, чтобы поговорить по телефону.

Около пяти часов утра, рассказал Мхитарян, Хазипов попросил его съездить на Выю до «Девичьей башни», а по пути он заправил машину свидетеля на 500 рублей.

В салоне автомобиля, как рассказал Мхитарян, Хазипов переложил нож с серой ручкой из левого кармана в правый. После того, как мужчины подъехали к кафе, подозреваемый вышел из автомобиля и позвонил по телефону. Вскоре после этого из «Девичьей башни» вышел Александр Чумарин. Разговор Хазипова с ним, по словам свидетеля, был эмоциональным. Александр прервал спор и ушел в сторону остановки со словами: «Мне некогда».

Вскоре Хазипов попросил Мхитаряна подъехать на остановку, где стоял Александр Чумарин, и вышел к нему. Мужчины беседовали и Чумарин произнёс фразу: «Я тебе ничего не отдам». После этого Хазипов достал нож из правого кармана кофты и совершил резкий удар в живот хоккеиста. Тот не смог оказывать сопротивление и сразу же упал.

Мхитарян сказал, что не будет открывать багажник, но Хазипов сделал это сам. Подозреваемый потащил Чумарина за плечи и погрузил молодого человека без признаков жизни в автомобиль. Хазипов велел ехать к карьеру. Затем мужчины вернулись в Сухоложский посёлок.

Я испугался, растерялся, не знал, что делать. Хазипов был злой, угрожал мне,ответил Мхитарян на вопрос гособвинителя о том, почему он не пошел в полицию.

Также Мхитарян признался, что машину от крови хоккеиста отмывал сам.

На следующий день Хазипов пришёл в гараж, где в компании других молодых людей, находился Мхитарян. Хазипов заметил, что владелец автосервиса Евгений чистит рыбу руками и предложил ему свой нож, которым днём ранее было совершено убийство. При этом Мхитарян предупредил Евгения не брать нож, поскольку «Хазипов ударил им хоккеиста». Однако Евгений не придал этим словам значение.