Единственный свидетель убийства хоккеиста Чумарина дал показания в суде
В понедельник, 13 мая, единственный свидетель убийства хоккеиста Александра Чумарина по фамилии Мхитарян дал показания в Ленинском районном суде. Мужчина рассказал, что происходило у «Девичьей башни» в день убийства и как погиб хоккеист, передаёт корреспондент TagilCity.ru.
В ночь перед убийством Мхитарян с другом находились в гараже в Сухоложском посёлке, куда пришёл Самат Хазипов — подозреваемый в убийстве тагильчанина. Во время посиделок Хазипов пил пиво и отлучался на улицу, чтобы поговорить по телефону.
Около пяти часов утра, рассказал Мхитарян, Хазипов попросил его съездить на Выю до «Девичьей башни», а по пути он заправил машину свидетеля на 500 рублей.
В салоне автомобиля, как рассказал Мхитарян, Хазипов переложил нож с серой ручкой из левого кармана в правый. После того, как мужчины подъехали к кафе, подозреваемый вышел из автомобиля и позвонил по телефону. Вскоре после этого из «Девичьей башни» вышел Александр Чумарин. Разговор Хазипова с ним, по словам свидетеля, был эмоциональным. Александр прервал спор и ушел в сторону остановки со словами: «Мне некогда».
Вскоре Хазипов попросил Мхитаряна подъехать на остановку, где стоял Александр Чумарин, и вышел к нему. Мужчины беседовали и Чумарин произнёс фразу: «Я тебе ничего не отдам». После этого Хазипов достал нож из правого кармана кофты и совершил резкий удар в живот хоккеиста. Тот не смог оказывать сопротивление и сразу же упал.
Мхитарян сказал, что не будет открывать багажник, но Хазипов сделал это сам. Подозреваемый потащил Чумарина за плечи и погрузил молодого человека без признаков жизни в автомобиль. Хазипов велел ехать к карьеру. Затем мужчины вернулись в Сухоложский посёлок.
Я испугался, растерялся, не знал, что делать. Хазипов был злой, угрожал мне,ответил Мхитарян на вопрос гособвинителя о том, почему он не пошел в полицию.
Также Мхитарян признался, что машину от крови хоккеиста отмывал сам.
На следующий день Хазипов пришёл в гараж, где в компании других молодых людей, находился Мхитарян. Хазипов заметил, что владелец автосервиса Евгений чистит рыбу руками и предложил ему свой нож, которым днём ранее было совершено убийство. При этом Мхитарян предупредил Евгения не брать нож, поскольку «Хазипов ударил им хоккеиста». Однако Евгений не придал этим словам значение.
Затем Хазипов сказал Мхитаряну, что нужно съездить на карьер еще раз. Они приехали на то же место. По словам свидетеля, Хазипов проверил не видно ли тело, и они уехали обратно. Позже, по словам Мхитаряна, Хазипов звонил ему и просил изменить показания.