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Екатеринбург выделит 100 млн на новую хоккейную площадку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Екатеринбург выделит 100 млн на новую хоккейную площадку

Сегодня, 19:39ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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