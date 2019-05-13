Екатеринбург выделит 100 млн на новую хоккейную площадку

13 мая хоккеисты команды «Скон-Урал» встретились с Александром Высокинским после победы в Ночной хоккейной лиге. Соревнования проходили для любительских команд в Сочи. После победы Владимир Путин вручил свердловчанам сертификат на 100 млн рублей для строительства ледового катка.

Глава Екатеринбурга заявил о готовности выделить еще 100 млн рублей. Представитель команды и мэр сошлись на том, что площадку нужно построить в Орджоникидзевском районе, Академическом или на Химмаше — районах, где не хватает спортивных комплексов.