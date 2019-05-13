Екатеринбург выделит 100 млн на новую хоккейную площадку
Сегодня, 19:39ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Екатеринбург готов выделить 100 млн рублей на строительство новой хоккейной площадки для команды «Скон-Урал». Об этом заявил глава города Александр Высокинский, сообщается на сайте мэрии уральской столицы.
Сюжеты: Екатеринбург
13 мая хоккеисты команды «Скон-Урал» встретились с Александром Высокинским после победы в Ночной хоккейной лиге. Соревнования проходили для любительских команд в Сочи. После победы Владимир Путин вручил свердловчанам сертификат на 100 млн рублей для строительства ледового катка.
Глава Екатеринбурга заявил о готовности выделить еще 100 млн рублей. Представитель команды и мэр сошлись на том, что площадку нужно построить в Орджоникидзевском районе, Академическом или на Химмаше — районах, где не хватает спортивных комплексов.
Кроме большой площадки, будет построена малая спортплощадка для юных хоккеистов.
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