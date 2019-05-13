Екатеринбуржцы устроили пикет у места строительства храма Святой Екатерины

В районе 21:00 у сквера напротив Театра драмы начали собираться сторонники и противники строительства храма Святой Екатерины. Мужчины крепкого телосложения встали у палатки, где, предположительно хранится камень для фундамента храма. Противники строительства периодически включали музыку и устраивали танцы.

Через час ситуация стала накаляться, спортивного вида мужчины начали наступать на толпу с криками «Мы за храм!», забор огораживающий сквер был возвращён на место после того, как защитники снесли его. Часть горожан осталась в оцеплении, их обещают выпустить, но пока этого не происходит. Действия защитников строительства сопровождаются криками «Позор!», которые раздаются со стороны пикетчиков.

В 23:00 в сквер прибыла полиция, несколько сотрудников, как сообщают очевидцы, зашли за ограждение. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступило, глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пообещал прокомментировать происходящее только после того, как мероприятие закончится. Участники акции планируют заночевать у сквера, и находиться там до тех пор, пока к ним не выйдут представители власти. Ещё через 10 минут прибыли эвакуаторы и начали увозить автомобили с места пикета.

Видео Видео: E1.RU