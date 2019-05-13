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Екатеринбуржцы устроили пикет у места строительства храма Святой Екатерины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Екатеринбуржцы устроили пикет у места строительства храма Святой Екатерины

Вчера, 23:22ОбществоФото: E1.RU
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