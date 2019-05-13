Екатеринбуржцы устроили пикет у места строительства храма Святой Екатерины
Поздней ночью 13 мая в Екатеринбурге началась акция в защиту сквера у Театра драмы, где днём появился забор, а проход запретили. Она собрала сторонников и противников строительства храма. На месте дежурят сотрудники Росгвардии, сообщает E1.
В районе 21:00 у сквера напротив Театра драмы начали собираться сторонники и противники строительства храма Святой Екатерины. Мужчины крепкого телосложения встали у палатки, где, предположительно хранится камень для фундамента храма. Противники строительства периодически включали музыку и устраивали танцы.
Через час ситуация стала накаляться, спортивного вида мужчины начали наступать на толпу с криками «Мы за храм!», забор огораживающий сквер был возвращён на место после того, как защитники снесли его. Часть горожан осталась в оцеплении, их обещают выпустить, но пока этого не происходит. Действия защитников строительства сопровождаются криками «Позор!», которые раздаются со стороны пикетчиков.
В 23:00 в сквер прибыла полиция, несколько сотрудников, как сообщают очевидцы, зашли за ограждение. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступило, глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пообещал прокомментировать происходящее только после того, как мероприятие закончится. Участники акции планируют заночевать у сквера, и находиться там до тех пор, пока к ним не выйдут представители власти. Ещё через 10 минут прибыли эвакуаторы и начали увозить автомобили с места пикета.
Противостояние продолжается на протяжении года. Противники строительства подавали в суд на мэрию и устраивали флеш-мобы, в ответ верующие организовывали молебны и открыли банк социальных идей. Часть местных жителей считает, что строительство храма Святой Екатерины будет проводиться с нарушением закона и уничтожит сквер, как место для отдыха.