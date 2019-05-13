ЕВРАЗ выделил миллиард на строительство моста через Тагильский пруд

Документ сегодня, 13 мая, подписали первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов и глава города Владислав Пинаев.

ЕВРАЗ выделили на социально-экономическое развитие Нижнего Тагила 1 млрд 900 млн рублей. Большая часть средств – 1 млрд 279 млн рублей – компания планирует вложить в строительство моста через Тагильский пруд.

По словам Дениса Новоженова, ЕВРАЗ и дальше будет вкладывать средства в развитие города.

Не будем забегать далеко вперед, но уже в проработке следующее соглашение с Нижним Тагилом, в рамках которого компания планирует вкладывать средства в городские социальные объекты, сказал Новоженов.

Владислав Пинаев поблагодарил ЕВРАЗ за многолетнее сотрудничество.

Своим участием в возведении моста через пруд ЕВРАЗ поможет реализовать многолетнюю мечту горожан. С пуском объекта в эксплуатацию мы решим несколько важнейших вопросов, в том числе устраним транспортную проблему в передвижении из одного района в другой и разгрузим центральную часть города, повысим темпы жилищного строительства. Его наличие позволит дополнительно привлекать в город инвесторов. Сегодня уже идут переговоры с одной из крупных компаний, которая готова зайти в Нижний Тагил при условии строительства моста. А это более миллиарда рублей вложений в экономику города, новые рабочие места, дополнительные налоги, отметил глава Нижнего Тагила.