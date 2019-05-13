Мэрия Екатеринбурга готова отказаться от иска к барду Новикову

Напомним, что мэрия Екатеринбурга потребовала признать барда Новикова банкротом, предъявив иск в размере 1,3 миллиона рублей. Предметом спора стала плата за земельный участок в центре Екатеринбурга площадью 882 квадратных метра. Как сообщил истец, данный участок был предоставлен мэрией в пользование Александру Новикову. Администрация города обвинила барда в незаконном обогащении.

Бард в судебном процессе пояснил, что данная земля прилегает к жилому дому, в котором он проживает крайне редко. Позже адвокаты барда сообщили, что речь в иске идет не об их доверителе, а о некоем полном тезке барда.