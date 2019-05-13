Метро Екатеринбурга потратит 4,8 миллиона на громкоговорители

В закупке сказано, что 4,8 миллиона рублей будут направлены на приведение системы оповещения и управления в соответствие с требованиями пожарной безопасности. На станции модернизируют систему громкоговорителей, а также установят приборы бесперебойного электропитания на случай чрезвычайных ситуаций.

Итоги аукциона по определению подрядчика станут известны 17 мая, исполнитель контракта должен завершить все работы не позднее 30 октября.