Метро Екатеринбурга потратит 4,8 миллиона на громкоговорители
Сегодня, 13:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» потратит 4,8 миллиона рублей на модернизацию системы оповещения на станции «Динамо», информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
В закупке сказано, что 4,8 миллиона рублей будут направлены на приведение системы оповещения и управления в соответствие с требованиями пожарной безопасности. На станции модернизируют систему громкоговорителей, а также установят приборы бесперебойного электропитания на случай чрезвычайных ситуаций.
Итоги аукциона по определению подрядчика станут известны 17 мая, исполнитель контракта должен завершить все работы не позднее 30 октября.
Ранее метрополитен в Екатеринбурге решением суда был оштрафован на 200 тысяч за нарушение техники безопасности. В частности, во время спецоперации ФСБ силовикам удалось беспрепятственно пронести муляж взрывного устройства на станции метро.
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