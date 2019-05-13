Приговор по делу тагильчанина Головко оставили без изменения

Ранее суд рассмотрел апелляцию, отложив приговор на 13 мая. Полицейских — Панова, Ялунина и Быкова — изначально обвиняли по двум статьям УК РФ — «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Превышение должностных полномочий». Дело рассматривали в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. В декабре 2018 года полицейских Егора Ялунина, Анатолия Быкова и Дмитрия Панова признали виновными только по второй статье. Им назначили наказание в виде 3,5 лет тюрьмы. Однако, ни одну из сторон процесса вердикт судьи Анны Пфейфер не устроил.

В Свердловском областном суде TagilCity.ru сообщили, что 13 мая приговор оставили в силе, однако были изменены некоторые части, касающиеся зачтённого срока пребывания подсудимых во время предварительного следствия.

Срок никаким образом не поменялся. То время, когда они были под домашним арестом был посчитан, как нахождение в СИЗО, а там разные расчёты на дни колонии. Один день СИЗО — как полтора дня колонии, а домашний арест — один к одному,сообщили в облсуде.