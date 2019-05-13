Росгвардия увела екатеринбурженку за отдых на дереве в сквере у Драмтеатра

В интернете появилось видео, как девушку уводят вооруженные сотрудники Росгвардии в касках. Жительница Екатеринбурга поясняет, что ее задержали за то, что она сидела, взобравшись на дерево, в сквере за Драмтеатром. На ходу задержанная пояснила, что каждое утро совершает пробежку в сквере, после чего отдыхает на дереве.

Сотрудники Росгвардии аргументировали задержание тем, что в России запрещено сидеть на деревьях, пояснила екатеринбурженка.

Позже на своей странице в социальной сети девушка написала, что ее увезли в отделение полиции № 9. Задержанная сообщила, что ее обвиняют в незаконном проникновении на охраняемую территорию (по статье 20.17 КоАП РФ).

Меня задержали, везут в 9 отделение полиции, я пить хочу, и у меня нет паспорта. И у меня садится телефон,написала девушка на своей странице.