Торговец «синтетикой» в Нижнем Тагиле получил 175 тысяч и уголовное дело
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет торговец синтетическими наркотиками, проживающий в Верхней Салде, пишет «Комсомольская правда».
Мужчина продавал синтетические наркотики путем «закладок». Для осуществления преступной деятельности он приобрел две сим-карты, с помощью которых выходил в интернет и переписывался с «покупателями», сообщая реквизиты для перевода денежных средств. После получения денег, он сообщал адрес, где спрятаны наркотики. Денежные средства «клиенты» переводили через платежные терминалы или на электронные кошельки.
За год преступной деятельности наркоторговец заработал 175 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Реже возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, девушка изготавливала наркотики из лекарственных препаратов, которые затем употребляла сама и продавала знакомым с целью получения прибыли.