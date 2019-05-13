Торговец «синтетикой» в Нижнем Тагиле получил 175 тысяч и уголовное дело

Мужчина продавал синтетические наркотики путем «закладок». Для осуществления преступной деятельности он приобрел две сим-карты, с помощью которых выходил в интернет и переписывался с «покупателями», сообщая реквизиты для перевода денежных средств. После получения денег, он сообщал адрес, где спрятаны наркотики. Денежные средства «клиенты» переводили через платежные терминалы или на электронные кошельки.