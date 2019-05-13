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Торговец «синтетикой» в Нижнем Тагиле получил 175 тысяч и уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Торговец «синтетикой» в Нижнем Тагиле получил 175 тысяч и уголовное дело

Сегодня, 14:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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