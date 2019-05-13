В Екатеринбурге хозяин напавшей на ребенка собаки объяснил ситуацию

Как рассказала корреспондентам Е1 мама пострадавшего мальчика, мужчина не зашел к ребенку и не поинтересовался его здоровьем, он заглянул в палату и попросил женщину выйти. Владелец охотничьей собаки пояснил, что животное находилось у его матери, которая вышла с собакой погулять. В момент, когда пес справлял нужду, к нему подбежал ребенок и помешал это делать.

Женщину возмутили пояснения хозяина собаки. Она отметила, что животное не должно справлять нужду на площадке, где играют дети. Собаковод сказал, что собака не обучена нападать и охотиться, пес обучен приносить мертвую добычу.

Я его тогда спросила, что бы он сделал, если бы на его ребенка собака напала бы на детской площадке? Он сказал, что убил бы и хозяина, и собаку,рассказала корреспондентам Е1 мама потерпевшего.