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В Екатеринбурге хозяин напавшей на ребенка собаки объяснил ситуацию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге хозяин напавшей на ребенка собаки объяснил ситуацию

Сегодня, 12:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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