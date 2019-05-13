В Екатеринбурге компания РостЕК выплатила долг по зарплате в 1,8 млн
Сегодня, 20:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Строительная компания в Екатеринбурге задолжала сотрудникам 1,8 млн рублей зарплаты. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
ООО «Строительная компания РостЕК» за март 2019 года задолжало 57 сотрудникам зарплату. Общая сумма задолженности составила более 1,8 млн рублей.
После прокурорской проверки директору было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников, после чего задолженность была погашена.
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