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В Екатеринбурге в «Кольцово» откроется капсульный отель
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге в «Кольцово» откроется капсульный отель

Сегодня, 16:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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