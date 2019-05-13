В Екатеринбурге в «Кольцово» откроется капсульный отель
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» планируется открытие капсульного отеля, об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на представителей аэропорта.
Предположение об открытии необычного отеля в аэропорту «Кольцово» высказал один из жителей Екатеринбурга. Он разместил в социальной сети пост с фотографиями, на которых запечатлено упакованное оборудование для капсульного отеля. Мужчина предположил, что в «Кольцово» установят капсулы для сна.
Информацию об этом подтвердили сотрудники аэропорта. Отель будет открыт в терминале А. Появился арендатор, который планирует предоставлять данные услуги, сообщает «Новый день» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Напомним, «Кольцово» вошел в топ-100 лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как пунктуальность, количество кафе и ресторанов, разнообразие магазинов и качество обслуживания пассажиров.