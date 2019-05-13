В Екатеринбурге в «Кольцово» откроется капсульный отель

Предположение об открытии необычного отеля в аэропорту «Кольцово» высказал один из жителей Екатеринбурга. Он разместил в социальной сети пост с фотографиями, на которых запечатлено упакованное оборудование для капсульного отеля. Мужчина предположил, что в «Кольцово» установят капсулы для сна.

Информацию об этом подтвердили сотрудники аэропорта. Отель будет открыт в терминале А. Появился арендатор, который планирует предоставлять данные услуги, сообщает «Новый день» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.