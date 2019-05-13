В Екатеринбурге задержали экс-командира ПВО Муратова за хранение наркотиков
В Екатеринбурге по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ задержан бывший главнокомандующий ПВО Луганской Народной республики Владимир Муратов, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на источник.
29-летний Владимир Муратов является бывшим первым секретарем дегтярского отделения КПРФ, а также ранее он руководил противовоздушной обороной Луганской Народной республики.
В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ» (статья 228 УК РФ), об этом сообщает источник интернет-издания Znak.
Муратов снял с себя полномочия секретаря свердловского отделения КПРФ более года назад и на данный момент не состоит в партии.
Ранее в СМИ появилась информация о прекращении СКР уголовного дела в отноошении экс-начальника управления ФСО по УрФО Юрия Николаенкова, директора уральского филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергея Давыденко и сотрудника оператора сотовой связи Tele2, которые проходили по делу о несанкционированном доступе к закрытым сведениям персонального характера.