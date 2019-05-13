В Екатеринбурге задержали экс-командира ПВО Муратова за хранение наркотиков

29-летний Владимир Муратов является бывшим первым секретарем дегтярского отделения КПРФ, а также ранее он руководил противовоздушной обороной Луганской Народной республики.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ» (статья 228 УК РФ), об этом сообщает источник интернет-издания Znak.

Муратов снял с себя полномочия секретаря свердловского отделения КПРФ более года назад и на данный момент не состоит в партии.