В Ирбите обрушилась стена аварийного многоквартирного жилого дома

Инцидент произошел 8 мая, в доме на улице Кирова, 88а произошло обрушение наружной торцевой стены первого и второго этажей. При обрушении никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку.

Ранее надзорное ведомство уже обращалось с иском в суд касательно данного дома. Тогда вопрос касался квартиры № 1, прокуратура требовала признания ее непригодной для проживания. Исковые требования суд удовлетворил, а в 2019 году дом на улице Кирова в Ирбите признали аварийным. Здание построено в 1880 году.

Как сообщается на сайте Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ремонт в здании проводился в 2016 году, тогда были обновлены крыша и фасад, проведены ремонтные работы в подвальных помещениях, заменены системы электро- и теплоснабжения. В доме проживает 27 человек.