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В Ирбите обрушилась стена аварийного многоквартирного жилого дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Ирбите обрушилась стена аварийного многоквартирного жилого дома

Сегодня, 10:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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