В свердловском департаменте после Глацких нашли нарушения в бюджете

Прокуратура проверила работу департамента и фонда «Золотое сечение» после оперативных наработок УФСБ по Свердловской области.

В 2018 году департамент Глацких направил порядка 131 млн рублей на четыре смены обучения 800 одаренных подростков весной, в августе и октябре 2018 года. Организация обучения осуществлялась при поддержке фонда «Золотое сечение». Мероприятия проводились на дорогостоящих площадках бизнес-отелей «Панорама» и «Атриум Палас Отеля».

На организацию смен было израсходовано около 100 млн рублей, из которых 66 млн рублей потратили на проживание и питание детей. Только 21 млн рублей пошли на образовательных услуги и 4 млн рублей — на зарплату педагогам.

В представлении прокурора также указано, что фонд «Золотое сечение» неправомерно израсходовал 1,8 млн рублей на проживание и питание своих сотрудников, а также 2,9 млн рублей — на зарплату педагогов, с которыми не были заключены договоры. Аренда помещений в дорогих бизнес-отелях обошлась в 5 млн рублей. По версии прокурора, такие траты не требовались для работы с одаренной молодежью.

Прокуратура также подчеркнула, что нарушения в бюджете произошли из-за «отсутствия контроля со стороны лиц, ответственных за исполнение постановления правительства Свердловской области», и в ряде случаев нарушения были обусловлены «исполнением прямых указаний Глацких».