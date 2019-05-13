В Свердловской области умерли более 15 тыс. человек за три месяца 2019 года
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Более 15 тысяч человек умерли с начала 2019 года в Свердловской области, что на 51 человека больше, чем в 2018 году. Данные приводятся на сайте Свердловскстата.
По данным ведомства, от болезней системы кровообращения умерло более семи тысяч свердловчан, онкологические заболевания на втором месте — более двух тысяч человек. 832 человека умерли от болезней органов пищеварения, 553 — от заболеваний, связанных с инфекциями.
От внешних причин умерли 1,2 тысячи человек. Количество смертей от внешних причин уменьшилось на 11% по сравнению с 2018 годом. 114 жителей области совершили суицид, 67 — отравились алкоголем, 75 человек умерли от травм, полученных в результате ДТП.
В этом году убито было 74 человека, что на три человека больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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