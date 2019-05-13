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В Свердловской области умерли более 15 тыс. человек за три месяца 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Свердловской области умерли более 15 тыс. человек за три месяца 2019 года

Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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