В Свердловской области умерли более 15 тыс. человек за три месяца 2019 года

По данным ведомства, от болезней системы кровообращения умерло более семи тысяч свердловчан, онкологические заболевания на втором месте — более двух тысяч человек. 832 человека умерли от болезней органов пищеварения, 553 — от заболеваний, связанных с инфекциями.

От внешних причин умерли 1,2 тысячи человек. Количество смертей от внешних причин уменьшилось на 11% по сравнению с 2018 годом. 114 жителей области совершили суицид, 67 — отравились алкоголем, 75 человек умерли от травм, полученных в результате ДТП.