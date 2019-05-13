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В Верхней Пышме ради строительства школы у жителей отобрали двор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Верхней Пышме ради строительства школы у жителей отобрали двор

Сегодня, 08:31ОбществоФото: Е1.ru
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