В Верхней Пышме ради строительства школы у жителей отобрали двор

Как рассказали местные жители, сначала они воодушевленно восприняли строительство новой школы. Однако несколько дней назад, выйдя из дома, обнаружили, что строители лишили их двора. Забор прошел прямо по детской площадке, некоторые части штакетника перегородили детские игровые конструкции. Горожане сообщают, что им оставили только дорожку для подхода к подъездам и место под мусорные баки. Недовольные жители двора в Верхней Пышме написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Когда эта школа будет построена, в нашем дворе будет футбольное поле. То есть, мы так же будем выходить из дома и упираться в забор,говорит корреспондентам Е1 жительница дома.

Также жители двора ранее оборудовали себе парковку, засыпали площадку для автомобилей щебнем, потратив на это собственные средства. Однако теперь они не могут пользоваться парковочными местами. С другой стороны дома установлен знак, запрещающий парковку автомобилей. Жители дома вынуждены оставлять транспортные средства в соседнем дворе.