Звезда «Уральских пельменей» устроила розыгрыш выпускных платьев
Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила на своей странице в социальной сети розыгрыш выпускных платьев.
В конкурсе могут принять участие свердловские семьи с тремя и более детьми. Михалкова выразила сожаление, что не все семьи могут себе позволить приобрести платье на это важное торжество. Именно поэтому она решила помочь.
Для участия в розыгрыше необходимо выложить Stories в instagram с надписью «Хочу платье от Юлии Михалковой» и отметить участницу «Уральских пельменей».
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❤ДАРЮ ПЛАТЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ❤ ✨ Совсем скоро пора выпускных ✨ Это чудесное время! К сожалению, не у всех девочек есть возможность купить себе платье мечты на это важное торжество. ⠀ Поэтому, я бы хотела вам помочь 😊 ⠀ Подарить ПЯТЬ прекрасных платьев ✨ ⠀ ☝🏼 Все, у кого в семье трое (или более) детей и кто живет в Свердловской области выкладывайте Stories с надписью «ХОЧУ платье от Юлии Михалковой» и отмечайте меня 😊 ⠀ Через неделю 19 мая с помощью генератора случайных чисел мы выберем пять девочек в прямом эфире 😊 Именно они и получат от меня подарок в виде идеального образа на #выпускной ⠀ Я не Фея крестная, но очень хочу, чтобы для девочек праздник состоялся 😻
Публикация от Mikhalkova Julia (@mihalkova)
Я не Фея крестная, но очень хочу, чтобы для девочек праздник состоялся, написала Юлия на своей странице.
Пять победителей будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 19 мая.
Ранее сообщалось о том, что «Уральские пельмени» 3 сентября примут участие во Встрече выпускников КВН в Екатеринбурге.