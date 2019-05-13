Звезда «Уральских пельменей» устроила розыгрыш выпускных платьев

В конкурсе могут принять участие свердловские семьи с тремя и более детьми. Михалкова выразила сожаление, что не все семьи могут себе позволить приобрести платье на это важное торжество. Именно поэтому она решила помочь.

Для участия в розыгрыше необходимо выложить Stories в instagram с надписью «Хочу платье от Юлии Михалковой» и отметить участницу «Уральских пельменей».

Я не Фея крестная, но очень хочу, чтобы для девочек праздник состоялся, написала Юлия на своей странице.

Пять победителей будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 19 мая.