Архангельская область подписала с НАО меморандум о планах объединиться
Администрации Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) подписали меморандум о планах по объединению регионов.
Цели интеграции очевидны: сегодня НАО, являясь отдельным субъектом России, включена в состав Архангельской области, что влечет споры по поводу полномочий и распределения доходов. Вопрос о доходах для НАО — ключевой, население территории насчитывает меньше 45 тысяч человек.
Там сконцентрирована мощная индустрия добычи нефти и газа, превращаюшая его в регион-донором. При этом бюджет Архангельской области находится в куда более худшем состоянии. Если регионы объединятся, возможно будет перераспределить доходы, дать толчок развитию Поморья, а также преодолеть административные препоны, выступающие помехой в работе местных властей и предприятий. Следует заметить, что это представляло бы выгоду не только для Архангельска, но и для НАО, по которому эпоха дешевой нефти и газа ударяет намного сильнее, чем по многоукладной экономике близлежащего региона.
Напомним, что тема объединения поднималась и раньше, но все вопросы упирались в страх жителей НАО лишиться доходов, которые у них были намного выше, чем у соседей. Кризисная ситуация на мировом рынке углеводородов вполне способна поменять видение ситуации у граждан и привести к разрешению этого вопроса. В общем, это решение будет выстраданным, а вовсе не политтехнологическим ходом, предпринятым, чтобы отвлечь внимание. В результате, можно только выступить за подписание меморандума о планах между Цыбульским и Бездудным, пишет Теоеграм-канал Мейстер.