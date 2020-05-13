Архангельская область подписала с НАО меморандум о планах объединиться

Цели интеграции очевидны: сегодня НАО, являясь отдельным субъектом России, включена в состав Архангельской области, что влечет споры по поводу полномочий и распределения доходов. Вопрос о доходах для НАО — ключевой, население территории насчитывает меньше 45 тысяч человек.

Там сконцентрирована мощная индустрия добычи нефти и газа, превращаюшая его в регион-донором. При этом бюджет Архангельской области находится в куда более худшем состоянии. Если регионы объединятся, возможно будет перераспределить доходы, дать толчок развитию Поморья, а также преодолеть административные препоны, выступающие помехой в работе местных властей и предприятий. Следует заметить, что это представляло бы выгоду не только для Архангельска, но и для НАО, по которому эпоха дешевой нефти и газа ударяет намного сильнее, чем по многоукладной экономике близлежащего региона.