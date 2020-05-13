Бизнес-план детского развивающего центра

Она всегда будет пользоваться спросом благодаря инновационным программам, позволяющим:

подготовить ребенка к школе;

освоить базу иностранного языка;

получить начальный уровень знаний по русскому языку, математике, окружающему миру;

определить способности ребенка и развить его творческий потенциал;

пройти социализацию и научиться взаимодействию с коллективом сверстников.

Фото: www.poliglotiki.ru

Актуальность бизнес-идеи Другие причины популярности детских досуговых развивающих центров:

не достаточное количество мест в муниципальных детских садах;

отсутствие в бюджетных дошкольных учреждениях эффективных программ для развития потенциала ребенка;

переполненные классы;

ограниченная материально-техническая база в муниципальных заведениях;

популяризация раннего развития детей;

государственная поддержка социальной бизнес-деятельности.

Преимущества детского развивающего центра в индустрии бизнеса Центр раннего развития ребенка – это полезная для потребителей и прибыльная для предпринимателей сфера деятельности.

Преимущества бизнес-идеи с точки зрения предпринимателя:

Всегда актуальна на рынке услуг. Минимальные вложения. Услуга востребована в каждом регионе России и за рубежом. Быстрая окупаемость проекта. Возможность разработки собственных авторских методик преподавания и учебных материалов. Возможность создания и распространения франшизы.

Открывая детский развивающий центр с нуля необходимо ознакомиться с требованиями образовательных и санитарно-гигиенических стандартов, подобрать помещение, соответствующее их требованиям, обеспечить надлежащий уровень безопасности.

Оценка целевой аудитории детских центров При составлении бизнес-плана необходимо учитывать финансовые возможности целевой аудитории – ваших потенциальных клиентов. В каждом регионе свой уровень доходов. Кроме того, в каждом населенном пункте имеются люди с разным материальным достатком. Разрабатывая основную концепцию деятельности центра важно определиться, будет ли это элитное учреждение или центр развития для детей среднего класса.

Элитный развивающий центр потребует больших вложений, но и окупятся они быстро.

Заведение раннего развития ребенка, позиционирующее свои услуги для людей со средним достатком, требует соблюдения пропорций между вложениями, окупаемостью и качеством занятий.

Сложнее всего обстоит организация бюджетного центра для категории клиентов с низкими доходами. Существует оправданный риск банкротства, так как не получится избежать задолженностей по оплатам.

Оптимальный вариант – создание развивающего центра для детей среднего уровня с отдельной группой для клиентов с невысокими доходами. В рамках благотворительной программы поддержки социального развития населения можно получит дополнительные субсидии от государства.

Следующий пункт – определение возрастной аудитории. Группы раннего развития могут принимать малышей с 2-х, 3-х или 5-ти лет. Верхние рамки возрастных ограничений могут составлять семь, десять или пятнадцать лет, в зависимости от спектра образовательных программ центра.

Разработка рекламных материалов должна ориентироваться на женщин, так как вопросы досуга, развития и образования решают в основном мамы.

Анализ рынка Анализ рынка услуг дошкольного образования – обязательное условие создания эффективного бизнес-плана.

Мониторинг конкурентов Необходимо изучить обучающие программы и методики, результаты работы, специальные предложения, стоимость услуг всех центров раннего развития города, а затем района, где предполагается открытие вашего заведения. Данные материалы доступны на сайтах языковых центров.

Данная информация позволит избежать ошибок, определить оптимальный масштаб деятельности, создать конкурентные преимущества и предложить конкурентные цены не в ущерб своему бизнесу.

Конкурентные преимущества могут заключаться в следующем.

В широком спектре образовательных направлений.

В уникальных методах преподавания и авторских программах, позволяющих освоить необходимый объем информации, умений и навыков.

В профессионализме педагогического состава.

В удобном графике занятий.

В комплектации групп небольшого размера и возможности уделить персональное внимание каждому ребенку.

В доступном расположении центра.

Гибкой ценовой политике, включающей, в том числе, всевозможные акции, скидки и специальные предложения.

В безопасном и комфортном режиме обучения.

Учет рисков Факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на развитие вашего бизнеса, немного, но они есть.

Высокая конкуренция. Чтобы получить необходимое количество клиентов, гарантирующее стабильный доход, необходимо предложить им то, чего нет в других детских центрах. Отсутствие спроса на предоставляемые услуги. Чтобы избежать подобной проблемы необходимо тщательно изучить целевую аудиторию и ее потребности. Возможное снижение спроса по причине неблагоприятных изменений финансового рынка. Чтобы не потерять клиентов, необходимо продумать возможное снижение стоимости услуг без ущерба для бизнеса. Возможность проведения акций, предоставление бонусов и программ лояльности необходимо предусмотреть заранее и сформировать для них бюджет. Недостаток профессиональных кадров. Поиск педагогов лучше всего осуществлять заранее. Также следует создать для них комфортные условия работы, системы мотивации и поощрения. Снижение репутации заведения. Внимательный подход к клиентам, целеполагание персонала на грамотное и тактичное общение с родителями и детьми поможет предотвратить возникновение данного риска. Запрет на открытие центра. К обеспечению безопасности и санитарно-гигиенических норм в помещении, где будут находиться дети, предъявляются высокие требования. Если не учесть все нюансы, на этапе проверок могут возникнуть претензии. Также следует ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к качеству образования педагогов. Изменение законодательства в сфере дошкольного образования. Спасти ситуацию поможет быстрая переориентация на новый курс. Могут потребоваться дополнительные вложения. Необходимо иметь запасной резерв и на этот случай.

Предварительный расчет расходов и доходов Точную цифру вложений, как и доходов, невозможно точно рассчитать. Всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, требующие затрат.

Чтобы определить примерный объем вложений и скорость их окупаемости, следует произвести предварительный расчет возможных доходов. Для этого оцениваются следующие параметры:

площадь помещения и стоимость аренды;

возможное количество учеников за одну смену;

стоимость абонемента для каждого ребенка;

текущие расходы (зарплата педагогов, закупка расходных материалов).

Подводя итоги Центр детского развития – прибыльный бизнес, имеющий долгосрочные перспективы. Выйти на высокий доход в первые месяцы не получится, но при грамотном управлении через можно получит прибыль, которая покроет все вложения и расходы.