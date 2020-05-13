Бизнес-план детского развивающего центра

В сфере дошкольного образования раннее развитие ребенка – актуальная и востребованная услуга.
Она всегда будет пользоваться спросом благодаря инновационным программам, позволяющим:
- подготовить ребенка к школе;
- освоить базу иностранного языка;
- получить начальный уровень знаний по русскому языку, математике, окружающему миру;
- определить способности ребенка и развить его творческий потенциал;
- пройти социализацию и научиться взаимодействию с коллективом сверстников.
Актуальность бизнес-идеи
Другие причины популярности детских досуговых развивающих центров:
- не достаточное количество мест в муниципальных детских садах;
- отсутствие в бюджетных дошкольных учреждениях эффективных программ для развития потенциала ребенка;
- переполненные классы;
- ограниченная материально-техническая база в муниципальных заведениях;
- популяризация раннего развития детей;
- государственная поддержка социальной бизнес-деятельности.
Преимущества детского развивающего центра в индустрии бизнеса
Центр раннего развития ребенка – это полезная для потребителей и прибыльная для предпринимателей сфера деятельности.
Преимущества бизнес-идеи с точки зрения предпринимателя:
- Всегда актуальна на рынке услуг.
- Минимальные вложения.
- Услуга востребована в каждом регионе России и за рубежом.
- Быстрая окупаемость проекта.
- Возможность разработки собственных авторских методик преподавания и учебных материалов.
- Возможность создания и распространения франшизы.
Открывая детский развивающий центр с нуля необходимо ознакомиться с требованиями образовательных и санитарно-гигиенических стандартов, подобрать помещение, соответствующее их требованиям, обеспечить надлежащий уровень безопасности.
Оценка целевой аудитории детских центров
При составлении бизнес-плана необходимо учитывать финансовые возможности целевой аудитории – ваших потенциальных клиентов. В каждом регионе свой уровень доходов. Кроме того, в каждом населенном пункте имеются люди с разным материальным достатком. Разрабатывая основную концепцию деятельности центра важно определиться, будет ли это элитное учреждение или центр развития для детей среднего класса.
Элитный развивающий центр потребует больших вложений, но и окупятся они быстро.
Заведение раннего развития ребенка, позиционирующее свои услуги для людей со средним достатком, требует соблюдения пропорций между вложениями, окупаемостью и качеством занятий.
Сложнее всего обстоит организация бюджетного центра для категории клиентов с низкими доходами. Существует оправданный риск банкротства, так как не получится избежать задолженностей по оплатам.
Оптимальный вариант – создание развивающего центра для детей среднего уровня с отдельной группой для клиентов с невысокими доходами. В рамках благотворительной программы поддержки социального развития населения можно получит дополнительные субсидии от государства.
Следующий пункт – определение возрастной аудитории. Группы раннего развития могут принимать малышей с 2-х, 3-х или 5-ти лет. Верхние рамки возрастных ограничений могут составлять семь, десять или пятнадцать лет, в зависимости от спектра образовательных программ центра.
Разработка рекламных материалов должна ориентироваться на женщин, так как вопросы досуга, развития и образования решают в основном мамы.
Анализ рынка
Анализ рынка услуг дошкольного образования – обязательное условие создания эффективного бизнес-плана.
Мониторинг конкурентов
Необходимо изучить обучающие программы и методики, результаты работы, специальные предложения, стоимость услуг всех центров раннего развития города, а затем района, где предполагается открытие вашего заведения. Данные материалы доступны на сайтах языковых центров.
Данная информация позволит избежать ошибок, определить оптимальный масштаб деятельности, создать конкурентные преимущества и предложить конкурентные цены не в ущерб своему бизнесу.
Конкурентные преимущества могут заключаться в следующем.
- В широком спектре образовательных направлений.
- В уникальных методах преподавания и авторских программах, позволяющих освоить необходимый объем информации, умений и навыков.
- В профессионализме педагогического состава.
- В удобном графике занятий.
- В комплектации групп небольшого размера и возможности уделить персональное внимание каждому ребенку.
- В доступном расположении центра.
- Гибкой ценовой политике, включающей, в том числе, всевозможные акции, скидки и специальные предложения.
- В безопасном и комфортном режиме обучения.
Учет рисков
Факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на развитие вашего бизнеса, немного, но они есть.
- Высокая конкуренция. Чтобы получить необходимое количество клиентов, гарантирующее стабильный доход, необходимо предложить им то, чего нет в других детских центрах.
- Отсутствие спроса на предоставляемые услуги. Чтобы избежать подобной проблемы необходимо тщательно изучить целевую аудиторию и ее потребности.
- Возможное снижение спроса по причине неблагоприятных изменений финансового рынка. Чтобы не потерять клиентов, необходимо продумать возможное снижение стоимости услуг без ущерба для бизнеса. Возможность проведения акций, предоставление бонусов и программ лояльности необходимо предусмотреть заранее и сформировать для них бюджет.
- Недостаток профессиональных кадров. Поиск педагогов лучше всего осуществлять заранее. Также следует создать для них комфортные условия работы, системы мотивации и поощрения.
- Снижение репутации заведения. Внимательный подход к клиентам, целеполагание персонала на грамотное и тактичное общение с родителями и детьми поможет предотвратить возникновение данного риска.
- Запрет на открытие центра. К обеспечению безопасности и санитарно-гигиенических норм в помещении, где будут находиться дети, предъявляются высокие требования. Если не учесть все нюансы, на этапе проверок могут возникнуть претензии. Также следует ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к качеству образования педагогов.
- Изменение законодательства в сфере дошкольного образования. Спасти ситуацию поможет быстрая переориентация на новый курс. Могут потребоваться дополнительные вложения. Необходимо иметь запасной резерв и на этот случай.
Предварительный расчет расходов и доходов
Точную цифру вложений, как и доходов, невозможно точно рассчитать. Всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, требующие затрат.
Чтобы определить примерный объем вложений и скорость их окупаемости, следует произвести предварительный расчет возможных доходов. Для этого оцениваются следующие параметры:
- площадь помещения и стоимость аренды;
- возможное количество учеников за одну смену;
- стоимость абонемента для каждого ребенка;
- текущие расходы (зарплата педагогов, закупка расходных материалов).
Подводя итоги
Центр детского развития – прибыльный бизнес, имеющий долгосрочные перспективы. Выйти на высокий доход в первые месяцы не получится, но при грамотном управлении через можно получит прибыль, которая покроет все вложения и расходы.
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