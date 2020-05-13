Двое жителей Екатеринбурга оштрафованы за вечеринку в разгар самоизоляции
Сегодня, 20:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге оштрафовали мужчину и женщину, в квартире которых прошла вечерника в период самоизоляции, сообщает Интерфакс.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Молодым людям, которые сдали квартиру для вечеринки, суд назначил штрафы по 1 тысяче рублей. 19 мая суд рассмотрит материалы на еще одного организатора вечеринки.
Напомним, в столице Урала вечеринка прошла на съемной квартире в ночь на 18 апреля. Информация о вечеринке и видео с нее попали в СМИ, правоохранительные органы заинтересовались инцидентом и начали проверку.
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