Евгений Куйвашев рассказал, когда в Свердловской области откроются детские лагеря

По его словам, оздоровительные лагеря смогут начать работу с 10 июня.

Он отметил, что окончательное решение будет принято в зависимости от того, какие рекомендации дадут санитарные врачи. На данный момент оздоровительная кампания сдвинута. Более того, проводится их усиленная санитарная и дезинфекционная оснащенность.

Губернатор добавил, что сфера туризма и гостиничного сервиса считается одной из наиболее пострадавших от пандемии. Он напомнил, что работодатели могут воспользоваться мерами поддержки бизнеса, а невыплата зарплат сотрудникам в любом случае недопустима.