Евгений Куйвашев рассказал, когда в Свердловской области откроются детские лагеря
Сегодня, 14:26ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда в регионе начнут работать детские лагеря. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграм».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, оздоровительные лагеря смогут начать работу с 10 июня.
Он отметил, что окончательное решение будет принято в зависимости от того, какие рекомендации дадут санитарные врачи. На данный момент оздоровительная кампания сдвинута. Более того, проводится их усиленная санитарная и дезинфекционная оснащенность.
Губернатор добавил, что сфера туризма и гостиничного сервиса считается одной из наиболее пострадавших от пандемии. Он напомнил, что работодатели могут воспользоваться мерами поддержки бизнеса, а невыплата зарплат сотрудникам в любом случае недопустима.
Напомним, в Нижнем Тагиле начало смен в детских лагерях также было перенесено. По традиции они начинаются с 1 июня. Однако на данный момент планируется старт с 13 июня.
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