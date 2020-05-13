Куйвашев подписал указ о прогулках и занятиях спортом в период самоизоляции
Сегодня, 23:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому жителем Свердловской области разрешается гулять и заниматься спортом на улице. Документ опубликован на портале правовой информации.
Сюжеты: Коронавирус
Выходить вместе на прогулку могут максимум два человека, однако гулять нельзя в местах массового скопления людей, в том числе на детских площадках. Спортом могут заниматься совместно также не более двух человек, при соблюдении дистанции в пять метров.
Указ начал действовать с момента опубликования.
Ранее губернатор заявил о снятии ограничений в регионе с 19 мая, однако для 18 муниципалитетов с неблагоприятной эпидситуацией ряд ограничений сохранится.
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