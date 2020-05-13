Куйвашев призвал мэров самостоятельно не смягчать ограничения по COVID-19

Губернатор призвал глав муниципалитетов не принимать решения самостоятельно, а советоваться с областными властями. Также он попросил мэров убедиться, что на каждом объекте, которому разрешено открыться, соблюдаются меры противодействия коронавирусу.

Муниципалитеты, в которых мы откроем какие-то объекты и где после этого произойдет вспышка, мы будем автоматом вносить в перечень территорий с самыми серьезными ограничениями, пояснил Куйвашев.