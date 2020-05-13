Куйвашев призвал мэров самостоятельно не смягчать ограничения по COVID-19
Сегодня, 21:49ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев попросил мэров городов Свердловской области самостоятельно не снимать ограничения по коронавирусу, пишет znak со ссылкой на оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор призвал глав муниципалитетов не принимать решения самостоятельно, а советоваться с областными властями. Также он попросил мэров убедиться, что на каждом объекте, которому разрешено открыться, соблюдаются меры противодействия коронавирусу.
Муниципалитеты, в которых мы откроем какие-то объекты и где после этого произойдет вспышка, мы будем автоматом вносить в перечень территорий с самыми серьезными ограничениями, пояснил Куйвашев.
Сегодня глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов подписал постановление об открытии 13 торговых центров и снятии некоторых других ограничений по коронавирусу. После этого документ был удален, Лачимов заявил, что публикация была преждевременной.
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