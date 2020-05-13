Мэрия Екатеринбурга рассказала о количестве зараженных коронавирусом детей в регионе

Напомним, что в регионе до 18 мая введен режим самоизоляции. После этого его начнут поэтапно отменять. Сначала планируется открыть парки и скверы для индивидуальных занятий спортом. Кроме того, действует масочный режим. Это значит, что в общественном транспорте и любом закрытом помещении люди должны находиться в масках.