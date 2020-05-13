Мэрия Екатеринбурга рассказала о количестве зараженных коронавирусом детей в регионе
Сегодня, 09:58ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области среди зараженных коронавирусом есть дети. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В общей сложности зарегистрировано 76 случаев заражения инфекцией детей.
По последним данным в Свердловской области зарегистрировано 2163 случая заболевания COVID-19. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 1674 пациента.
Напомним, что в регионе до 18 мая введен режим самоизоляции. После этого его начнут поэтапно отменять. Сначала планируется открыть парки и скверы для индивидуальных занятий спортом. Кроме того, действует масочный режим. Это значит, что в общественном транспорте и любом закрытом помещении люди должны находиться в масках.
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