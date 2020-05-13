Открытие детских садов в Свердловской области пройдет в три этапа
Сегодня, 18:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Детские сады в Свердловской области вернутся к обычному режиму работы в три этапа. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
Первыми, по его словам, откроются детские сады, где сейчас есть дежурные группы, в муниципалитетах без заболевших коронавирусной инфекцией. Вторым этапом уже существующие дежурные группы переведут в обычный режим, а также откроют дополнительные дежурные группы. Последний этап — полное открытие детских садов по разрешению от Роспотребнадзора.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса дошкольные учреждения в Свердловской области не работают с конца марта.
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