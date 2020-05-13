Открытие детских садов в Свердловской области пройдет в три этапа

Первыми, по его словам, откроются детские сады, где сейчас есть дежурные группы, в муниципалитетах без заболевших коронавирусной инфекцией. Вторым этапом уже существующие дежурные группы переведут в обычный режим, а также откроют дополнительные дежурные группы. Последний этап — полное открытие детских садов по разрешению от Роспотребнадзора.