Педагог по музыке из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе
Сегодня, 17:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Музыкальный руководитель дошкольного образования «Детство» Елена Повх стала победителем IV Всероссийского конкурса им. Л. С. Выготского, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс проводится для поддержки педагогов дошкольного образования. Всего в нем приняли участие шесть тысяч учителей. Елена Повх представила проект «Театральные пазлы», который помогает детям учится импровизировать в музыкально-театрализованном направлении.
Напомним, в недавнем времени в региональном конкурсе победу в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» одержал д/с «Маячок».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей