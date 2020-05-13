Полная изоляция, день сорок третий. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле опять выявлены новые случаи заражения коронавирусом, стало известно, что рынок Букатино закрылся на карантин, а также появились подробности выхода из режима самоизоляции. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, общее количество заболевших увеличилось до 61 человека.
При этом, на карте Роспотребнадзора отмечено уже 67 случаев.
Вакцинация детей остается одним из важных элементов деятельности медучреждений даже в условиях особого режима. Родители в связи с эпидемиологической обстановкой проявляют беспокойство. В частности, их интересует вопрос — не опасно ли, и не будет ли осложнений? 12 мая в Нижнем Тагиле стартовала прививочная кампания. Какие она имеет особенности в период пандемии, узнало TagilCity.ru.
Как известно, в Свердловской области режим самоизоляции был продлен до 18 мая. Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что с 19 числа начнется поэтапный выход из режима ограничений. Однако в Нижнем Тагиле режим может быть по-прежнему сохранен.
Бизнес продолжает помогать свердловским больницам, учредитель АО «Управляющая Компания «Металлинвест» и ООО «ПМХ «Тагильская сталь» Евгений Устюжанинов закупил для инфекционной больницы Нижнего Тагила медицинское оборудование, в том числе и аппарат ИВЛ.
Вчера вечером стало известно о том, что рынок «Букатино» закрыт на карантин из-за коронавируса.
Школьники продолжают обучаться дистанционно. Близится время экзаменов, и из-за пандемии было решено их перенести. ОГЭ для свердловских девятиклассников был отменен, а ЕГЭ был перенесен с 8 июня на более поздний срок.
Вчера на странице в «Инстаграм» Евгения Куйвашева магазин «Ижен» в Нижнем Тагиле возмутился выборочным открытием торговых точек. В частности, в комментарии утверждается, что магазин «Детский мир» не соблюдает санитарные условия.
По данным Яндекса, индекс самоизоляции граждан составляет 2,6 балла. Это означает, что на улицу выходит много людей. Напомним, что индекс не может использоваться для оценки количества людей на улицах. Он предоставляется исключительно для ознакомления.
В Свердловской области за последние сутки количество больных коронавирусом достигло почти 2,3 тысячи человек.