Полная изоляция, день сорок третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, общее количество заболевших увеличилось до 61 человека.

При этом, на карте Роспотребнадзора отмечено уже 67 случаев.

Вакцинация детей остается одним из важных элементов деятельности медучреждений даже в условиях особого режима. Родители в связи с эпидемиологической обстановкой проявляют беспокойство. В частности, их интересует вопрос — не опасно ли, и не будет ли осложнений? 12 мая в Нижнем Тагиле стартовала прививочная кампания. Какие она имеет особенности в период пандемии, узнало TagilCity.ru.

Врачи Детской горбольницы Нижнего Тагила рассказали о вакцинации в период пандемии

Как известно, в Свердловской области режим самоизоляции был продлен до 18 мая. Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что с 19 числа начнется поэтапный выход из режима ограничений. Однако в Нижнем Тагиле режим может быть по-прежнему сохранен.

В Нижнем Тагиле режим повышенной готовности из-за коронавируса может быть продлен

Бизнес продолжает помогать свердловским больницам, учредитель АО «Управляющая Компания «Металлинвест» и ООО «ПМХ «Тагильская сталь» Евгений Устюжанинов закупил для инфекционной больницы Нижнего Тагила медицинское оборудование, в том числе и аппарат ИВЛ.

Тагильская компания закупила для инфекционной больницы оборудование на 10,5 миллиона

Вчера вечером стало известно о том, что рынок «Букатино» закрыт на карантин из-за коронавируса.

Рынок «Букатино» в Нижнем Тагиле закрыли на карантин из-за COVID-19 у работников

Школьники продолжают обучаться дистанционно. Близится время экзаменов, и из-за пандемии было решено их перенести. ОГЭ для свердловских девятиклассников был отменен, а ЕГЭ был перенесен с 8 июня на более поздний срок.

В Свердловской области из-за коронавируса отменили ОГЭ для девятиклассников

Вчера на странице в «Инстаграм» Евгения Куйвашева магазин «Ижен» в Нижнем Тагиле возмутился выборочным открытием торговых точек. В частности, в комментарии утверждается, что магазин «Детский мир» не соблюдает санитарные условия.

Комментарий магазина Ижен Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

По данным Яндекса, индекс самоизоляции граждан составляет 2,6 балла. Это означает, что на улицу выходит много людей. Напомним, что индекс не может использоваться для оценки количества людей на улицах. Он предоставляется исключительно для ознакомления.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за последние сутки количество больных коронавирусом достигло почти 2,3 тысячи человек.