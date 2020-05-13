Страховой Дома ВСК предложил клиентам новую программу страхования от болезней
Страховой Дом ВСК представил новую особую программу страхования для своих клиентов. Теперь, благодаря программе “Индивидуальная защита”, граждане могут застраховать себя от различных болезней. В пакет страховки входят также комплексные лабораторные исследования.
“Индивидуальная защита” - это страховые выплаты при длительном лечении или госпитализации. При этом выплатами по длительному лечению могут воспользоваться и неработающие клиенты, среди которых также и пенсионеры. Полис предусматривает бесплатное использование дистанционных сервисов, таких как круглосуточные консультации психологов и врачей.
Оформить страховку могут граждане в возрасте до 65 лет. Действие полиса распространяется на всю территорию России, сообщает newsnn.ru.
Также программа покрывает все риски, которые связаны не только с коронавирусом. Благодаря этому спектр услуг и возможностей для клиентов Страхового Дома ВСК значительно расширяется. В стоимость полиса уже включены тесты на коронавирус. Сегодня этой услугой могут воспользоваться жители Московского региона и Петербурга. География возможности тестирования также постоянно расширяется и совсем скоро станет доступной во всех городах.
Старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК Александр Абраменко отметил, что в нынешней ситуации вопросы здоровья и безопасности стоят очень остро. Но также стоит учитывать и возможные риски, связанные с заболеваниями. “Индивидуальная защита” от Страхового Дома ВСК - это не только страхование от коронавируса; это работа на долгосрочную перспективу. Программа нацелена на защиту клиента от множества заболеваний. Кроме того, подчеркнул Абраменко, клиенты в любой момент могут обратиться за консультацией к врачу.