Страховой Дома ВСК предложил клиентам новую программу страхования от болезней

“Индивидуальная защита” - это страховые выплаты при длительном лечении или госпитализации. При этом выплатами по длительному лечению могут воспользоваться и неработающие клиенты, среди которых также и пенсионеры. Полис предусматривает бесплатное использование дистанционных сервисов, таких как круглосуточные консультации психологов и врачей.

Оформить страховку могут граждане в возрасте до 65 лет. Действие полиса распространяется на всю территорию России, сообщает newsnn.ru.

Также программа покрывает все риски, которые связаны не только с коронавирусом. Благодаря этому спектр услуг и возможностей для клиентов Страхового Дома ВСК значительно расширяется. В стоимость полиса уже включены тесты на коронавирус. Сегодня этой услугой могут воспользоваться жители Московского региона и Петербурга. География возможности тестирования также постоянно расширяется и совсем скоро станет доступной во всех городах.