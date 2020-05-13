Первым откроется детский сад на 170 мест в микрорайоне Муринские пруды. Сдача здания запланирована на июнь. До конца недели строители приступят к асфальтированию пешеходных дорожек, а после 20 мая начнется оборудование игровых площадок.

По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, сразу после сдачи объекта начнется лицензирование дошкольного учреждения, которая займет примерно месяц.

Еще один детский сад, который строят на Уральском проспекте, готовится к сдачи в октябре. При этом работы ведутся с опережением графика. Сейчас строители работают над монтажем кровли, а после начнется отделка фасадов.

В детском сaду на 90 мест в микрoрайоне «Зaпрудный» закончeна внешняя отдeлка стeн кирпичoм, а также пoлностью закрыт кoнтур здaния, включaя крышу.