Три новых детских сада в Нижнем Тагиле планируют сдать в 2020 году
В Нижнем Тагиле три новых детских сада с ясельными группами, строительство которых уже подходит к концу, планируют сдать во второй половине 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Первым откроется детский сад на 170 мест в микрорайоне Муринские пруды. Сдача здания запланирована на июнь. До конца недели строители приступят к асфальтированию пешеходных дорожек, а после 20 мая начнется оборудование игровых площадок.
По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, сразу после сдачи объекта начнется лицензирование дошкольного учреждения, которая займет примерно месяц.
Еще один детский сад, который строят на Уральском проспекте, готовится к сдачи в октябре. При этом работы ведутся с опережением графика. Сейчас строители работают над монтажем кровли, а после начнется отделка фасадов.
В детском сaду на 90 мест в микрoрайоне «Зaпрудный» закончeна внешняя отдeлка стeн кирпичoм, а также пoлностью закрыт кoнтур здaния, включaя крышу.
Кроме того, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил обустроить парковки рядом с новыми детскими садами и привести в порядок подъездные пути.