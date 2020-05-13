В Екатеринбурге обвиняемому в ДТП на Малышева предъявили иск на 14,3 миллиона рублей

Адвокат семьи Александр Шумилов рассказал, что сумма рассчитана по результатам экспертизы, которая утверждена Минтрансом РФ. Экспертиза учитывает нанесённый родственникам погибшего моральный и материальный ущерб. По его словам, размер суммы получился столь существенным, так как расчет произвели на четырех членов семьи 25-летнего мужчины — родителей и двух детей.

Напомним, массовое ДТП произошло на улице Малышева 4 августа 2019 года. Обвинение предъявили Владимиру Васильеву, сыну полковника Росгвардии Андрея Васильева. Очевидцы ДТП утверждали, что, находясь за рулем, Васильев-младший выглядел неадекватно. Его биоматериалы проверялись два раза, но в них не нашли следов алкоголя или наркотиков. Позднее в анализах нашли следы ДНК его отца. Слушанья по делу проходят в закрытом режиме.