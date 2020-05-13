В Екатеринбурге обвиняемому в ДТП на Малышева предъявили иск на 14,3 миллиона рублей
Родственники погибшего в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге таксиста предъявили обвиняемому по этому делу иск на 14,3 млн рублей, пишет Znak.
Адвокат семьи Александр Шумилов рассказал, что сумма рассчитана по результатам экспертизы, которая утверждена Минтрансом РФ. Экспертиза учитывает нанесённый родственникам погибшего моральный и материальный ущерб. По его словам, размер суммы получился столь существенным, так как расчет произвели на четырех членов семьи 25-летнего мужчины — родителей и двух детей.
Напомним, массовое ДТП произошло на улице Малышева 4 августа 2019 года. Обвинение предъявили Владимиру Васильеву, сыну полковника Росгвардии Андрея Васильева. Очевидцы ДТП утверждали, что, находясь за рулем, Васильев-младший выглядел неадекватно. Его биоматериалы проверялись два раза, но в них не нашли следов алкоголя или наркотиков. Позднее в анализах нашли следы ДНК его отца. Слушанья по делу проходят в закрытом режиме.